Модернизация Иркутской ГЭС идет по плану

На Иркутскую ГЭС доставили оборудование для полной замены третьего по счету гидроагрегата (№7). Модернизация иркутской гидроэлектростанции идёт по графику, до 2023 года планируется заменить четыре из восьми гидроагрегатов, сообщили SIA.RU в компании En+ Group. Работы ведутся в рамках масштабной программы модернизации «Новая энергия». Комплексное перевооружение ГЭС Ангаро - Енисейского каскада было начато еще в 2007 году по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски.

Вал генератора весом 96 тонн и длиной 8,5 метров, как и остальные узлы генератора для Иркутской ГЭС, изготовлен в России на новосибирском заводе НПО «ЭлСиб». Сейчас на станции завершаются демонтажные работы и ведется подготовка нового оборудования гидроагрегата к монтажу, запуск которого запланирован на конец 2022 года.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада – основа развития промышленности Сибири и ключевой элемент стабильности объединённой энергосистемы всей страны. Программа модернизации ГЭС «Новая энергия» важна как для поддержания надежности энергоснабжения, так и для повышения эффективности работы станций. Все наши поставщики на данный момент подтверждают выполнение своих контрактных обязательств в полном объеме, поэтому работы идут в соответствии с графиком. До 2023 года мы планируем заменить на Иркутской ГЭС четыре гидроагрегата из восьми».

Цель «Новой энергии» – повысить надежность и безопасность объектов при увеличении объемов генерации. Проект также имеет и положительный экологический эффект в результате снижения влияния производственных процессов на экологию и производства в регионах большего объема чистой энергии. Благодаря программе «Новая энергия» компания уже увеличила производство чистой электроэнергии на 2,1 млрд кВтч по итогам 2021 года. В дальнейшем программа даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций. Общая сумма инвестиций в проект до 2026 года составит 21 миллиард рублей.