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РУСАЛ продолжает экологическую перестройку завода в Шелехове

Об этом депутатам думы Шелеховского района рассказал директор по экологии Иркутского алюминиевого завода Алексей Тенигин.

Несмотря на санкции и непростые времена для любого предприятия, проект экологической модернизации четырех заводов Сибири будет реализован. Ожидаемый результат – обновление мощностей по современным технологиям, на которых выбросы фторидов будут снижены на 85%, бензапирена – до 0.

Алексей Тенигин, директор по экологии Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Сегодня мы на этапе подготовки всех необходимых документов, уже к концу этого года приступим к работам «в поле». По плану – снесем все старые корпуса завода и построим новые, современные, экологичные. 
Глобальное экологическое преображение ИркАЗа – это часть масштабной перестройки четырех алюминиевых заводов РУСАЛа – в Братске, Красноярске, Новокузнецке и Шелехове. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, в свое время его инициировал основатель компании Олег Дерипаска.

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Федор Саломатов, председатель думы Шелеховского района: 

– Модернизация ИркАЗа – важный вопрос для всего Шелеховского района. Прежде всего – это вопрос экологии. Кроме того, на период строительства новых мощностей, в Шелехове появятся дополнительные рабочие места, что очень важно в условиях экономической нестабильности.

По проекту на ИркАЗе планируется снести старые корпуса и на их месте возвести новые, где будут установлены современные электролизеры РА-300, работающие по технологии предварительно обожженного анода. На предприятии существенно улучшатся условия труда и увеличится доля высококвалифицированных специалистов. И, самое главное, улучшится экологическая обстановка Шелеховского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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