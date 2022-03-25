Россия выйдет из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ

Это не повлияет на действующих пенсионеров, изменения в основном затронут мигрантов, сообщает РБК.

«Соглашение успешно выполняло свою задачу по учету интересов тех поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако с даты его подписания прошло 30 лет, в странах – участницах соглашения произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому положения договора СНГ «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию», следует из документа.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином, поддержан государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой, следует из сопроводительных материалов к проекту.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав было подписано в 1992 году, его участниками, кроме России, являются девять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина). Документ предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Взаимные расчеты стран не проводятся (если только это не предусмотрено отдельными двусторонними договорами). При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.