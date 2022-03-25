Почему все-таки заморозили резервы ЦБ?

Банк России опубликовал разъяснения о блокировке золотовалютных резервов. Регулятор объяснил, к каким кризисам готовился, можно ли было избежать заморозки резервов и правда ли, что Банк России вывез золото из страны?

1. Что такое золотовалютные резервы и почему Банк России не хранил их внутри страны?

Золотовалютные резервы – это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны – это все равно, что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992–1999 годах. Тогда она была беззащитна перед внешними угрозами, это был практически непрекращающийся финансовый кризис. Именно поэтому центральный банк стремится накапливать резервы в хорошие времена и формировать структуру резервов таким образом, чтобы она позволила отреагировать на разные типы кризисов.

2. К каким кризисам готовился ЦБ?

С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов. Первый – традиционный финансовый кризис, какие случались в мире раньше. Такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах. Во время этих кризисов сильно падают цены на экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками.

В такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты – преимущественно доллары США и евро.

Второй тип кризисов – геополитические. Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов.

Эти разные типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. Именно поэтому с 2014 года Банк России серьезно нарастил резервы. Сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками. Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности – эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах.

3. Можно ли было сделать что-нибудь, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили?

Такого способа нет. Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена. Но после заморозки резервов Банка России в долларах США и евро Россия применила по сути зеркальную меру. Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии. То есть, в ответ на заморозку части российских резервов, Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму.

4. Правда ли, что Банк России вывез золото из золотовалютных резервов из России?

Нет, это неправда. Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны.