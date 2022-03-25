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Доллар ниже 100. Что дальше?

Российский рубль вторые сутки обживает уровни ниже 100 за доллар и 110 за евро. Эмоции покупателей иностранных валют постепенно стихают.

– На стороне рубля играют инициативы перевода нерезидентов из недружественных стран в рублевую зону за поставку им энергоносителей. Это, скорее, технический аспект, – подчеркивают эксперты БКС. – Поскольку отечественные экспортеры и так обязаны продавать 80% выручки, а сейчас есть вариант, что все 100% долларов, евро, фунтов, йен будут продаваться, но уже напрямую импортерами сырья.

В тоже время страны-санкционеры расширяют список ограничений против России. Поэтому эксперты не исключают рост волатильности на валютном рынке, рубль может вновь ослабевать до трехзначных значений. Однако в целом они считают, что процесс восстановления рубля продолжится, и в среднесрочной перспективе вполне вероятен уход к 90 за доллар и 100 по евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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