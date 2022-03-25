МТС объявила об открытии 500 дополнительных вакансий

МТС объявляет о расширении набора специалистов всех бизнес-направлений, в том числе об открытии порядка 500 дополнительных вакансий для ИТ-экспертов. При этом, МТС предоставляет возможность удалённой работы по отдельным направлениям, и жители Приангарья также могут найти работу и в других филиалах компании.

В ИТ-направлении дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников финансов, HR и других сферах.

Более тысячи вакансий МТС открыто в региональных подразделениях. На работу в компании могут претендовать, в частности, специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры МТС. Компания также расширяет набор в службы клиентского сервиса (в том числе с возможностью удаленной работы) и в розничные салоны МТС.

С учетом текущей ситуации МТС готова рассматривать прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.

«МТС продолжает развивать цифровые решения для всех жителей страны. И компания готова предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. Знаю, что в Иркутской области достаточно талантливых специалистов в различных сферах деятельности, которые смогут построить карьеру в современной ИТ-компании как на удаленном доступе, так и офлайн. К слову, сейчас на работу в Иркутский филиал мы приглашаем инженеров развития сети и менеджеров по работе с корпоративными клиентами», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.