Общее число больных с начала пандемии – 283 049.
В медучреждениях региона остаются 1 122 человека, выздоровело – 1 196, умерло пациентов с коронавирусом – 12.
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Новости
897 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
Общее число больных с начала пандемии – 283 049.
В медучреждениях региона остаются 1 122 человека, выздоровело – 1 196, умерло пациентов с коронавирусом – 12.
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