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897 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 283 049.

В медучреждениях региона остаются 1 122 человека, выздоровело – 1 196, умерло пациентов с коронавирусом – 12.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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