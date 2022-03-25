Центробанк заморозил перемещение средств в недружественные страны

В ответ на заморозку золотовалютных резервов Россия ограничила движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму, сообщает РБК.

«Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии», – рассказали в ЦБ.

В регуляторе таким образом ответили на вопрос, можно ли было избежать заморозки части золотовалютных резервов в долларах и евро.