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АЗГИ сообщило о намерении получить разрешение на новое строительство в районе бывшего ИВВАИУ

АО СЗ «АЗГИ» сообщает, что, продолжая защищать свою позицию по вопросу использования земельного участка в районе бывшего ИВВАИУ в суде, ведет строительство жилого комплекса в соответствии с ранее выданным разрешением.

Помимо этого, внесение сведений о новых границах седьмой подзоны приаэродромной территории в единый государственный реестр недвижимости дает возможность получения новых разрешений на строительство. Как сообщается в пресс-релизе компании, в ближайшее время она планирует получить разрешения на строительство еще девяти блок секций.

Компания также выражает надежду, что регионом и муниципалитетом будут реализованы мероприятия по подготовке к строительству запланированных объектов социального назначения, что позволит создать на территории бывшего ИВВАИУ современную и комфортную городскую среду, а также воплотить в жизнь чаяния горожан о строительстве суворовского училища, инициированного высшим руководством страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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