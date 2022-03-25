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В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья может произойти сход лавин

Туристским группам и путешественникам рекомендовано отложить выход на маршрут, пролегающий в горной местности, сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

Спасатели призывают туристов и фрирайдеров быть осторожными. Убежать от лавины практически невозможно, а вот избежать нежелательной встречи – реально.

«Отправляясь в горы, объективно оцените свои силы и подготовку. Зарегистрируйте группу перед поездкой, приобретите необходимую экипировку, оборудование, спутниковый телефон. Необходимо владеть информацией о складывающихся метеорологических условиях – почасовой прогноз погоды можно получить у специалистов. Желательно, чтобы члены группы прошли обучение по лавинной безопасности и могли грамотно отреагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию», – говорят спасатели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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