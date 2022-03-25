В Иркутской области обсуждают планы импортозамещения

Региональные власти обсуждают планы по импортозамещению, а также гарантии бизнесу, который будет организовывать собственное производство в регионе. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе стоит задача к 2024 году обеспечить импортозамещение 45 видов продукции, он призвал региональный бизнес использовать этот шанс.

– В сегодняшней ситуации важно поддерживать и развивать собственное производство. На федеральном уровне создан цифровой сервис «Биржа импортозамещения», с помощью которого обеспечивается прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Это шанс для региональных предприятий заявить о себе на федеральном и международном уровнях, – подчеркнул на заседании штаба по стабилизации экономики региона Игорь Кобзев.

По словам министра экономического развития и промышленности региона Натальи Гершун, по состоянию на 25 марта 2022 года на бирже зарегистрировано 144 предприятия Иркутской области. На портале размещено 2400 наименований продукции, включая товары первой необходимости, импортозамещаемую и санкционную продукцию.

Также министр отметила, что на сегодняшний день в регионе замещено 24 вида ввозимой продукции (55 %). Это станки, лекарственные препараты, музыкальные инструменты, картон, мебель, нательное белье, обувь, лакокрасочные материалы, удобрения, резиновые изделия, кирпич, железобетонные конструкции, бытовые стиральные машины, спортивные товары, игры и игрушки, медицинские инструменты и оборудование, прочие изделия.

Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев на заседании предложил найти решения, которые обеспечат бизнесу, реализующему проекты импортозамещения, определенные гарантии, в том числе по сбыту продукции. Губернатор поручил проработать вопрос с депутатами Госдумы от региона и вынести его на федеральный уровень.

Напомним, программа импортозамещения действует в Иркутской области с 2017 года. На территории региона в промышленном производстве действуют более 4 тысяч организаций. В течение 2016-2020 годов промпроизводство в Приангарье демонстрировало рост, в том числе по сравнению с показателями по Российской Федерации в целом. По итогам 2021 года индекс промышленного производства в Иркутской области 102, 8%. Позитивная динамика обеспечена как за счет добывающего сектора, так и за счет запуска ряда крупных инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности.