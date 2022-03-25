В Иркутской области будет создан резервный фонд

Вопросы поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления рассмотрели на заседании штаба по стабилизации экономики региона. В По словам губернатора, главное сейчас – это обеспечение бесперебойной работы предприятий, выстраивание новых логистических цепочек, устойчивое функционирование всех отраслей экономики и недопущение снижения уровня жизни наших сограждан.

На федеральном уровне разработан план первоочередных действий, который постоянно пополняется новыми мерами по стабилизации ситуации. На региональном уровне также подготовлены и внедрены меры поддержки реального сектора экономики. Так, решено создать финансовый резерв для обеспечения исполнения непредвиденных расходов областного бюджета. Кроме того, ведется работа по докапитализации Фонда микрокредитования и Фонда развития промышленности, утверждены новые кредитные продукты, разработаны новые меры поддержки промышленных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, включая налогообложение и сферу госзакупок.

На заседании рассмотрели ситуацию с отгрузкой угля, положение дел в сельском хозяйстве и на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, вопросы ценовой политики, обеспеченности лекарствами в больницах и аптечной сети.

Глава региона подчеркнул, что в центре внимания органов власти, в основе их работы – человек, каждый житель Иркутской области.

– Мы должны видеть и предугадывать все проблемные вопросы, тревоги и надежды людей и в областном центре, и во всех муниципалитетах, – отметил Игорь Кобзев.