Почему не рухнул рынок

Российский рынок акций возобновил торги после почти месячной паузы. Это был важный день, к которому участники рынка готовились с нескрываемым волнением. Еще несколько недель назад участники прогнозировали, что с их возобновлением стоимость бумаг сильно упадет. Однако этого не произошло. Что помогло избежать обвала, рассказывает Михаил Ганелин, старший аналитик инвестиционной группы «Атон».

Стоимость акций большинства из 33 компаний, которые регулятор допустил к торгам, в первый час увеличилась на 10–20% к закрытию Московской биржи в пятницу 25 февраля. При этом одинаково сильно росла стоимость большинства бумаг вне зависимости от того, в каком секторе работают компании — нефтегазовом, металлургическом или банковском, и вне зависимости от их финансового положения в текущих экономических условиях. Это говорит о том, что с утра на рынке царил спекулятивный ажиотаж со стороны розничных инвесторов, которые стремились покупать любые ликвидные бумаги, не обращая внимания на их фундаментальную привлекательность. Впрочем, уже через час ажиотаж ослаб, и к закрытию рынка в 14:00 рост многих акций скорректировался. В итоге индекс Московской биржи оказался на 4,4% выше, чем на закрытии торгов в пятницу 25 февраля, объем торгов составил 108,6 млрд рублей — почти в три раза больше среднего объема торгов, к примеру, за прошлый год. Половина объема торгов прошла в первый час, около 60% их участников — физические лица.

Почему рынок не рухнул вопреки ожиданиям?

– Еще несколько недель назад мы предполагали, что акции российских компаний могут подешеветь на открытии торгов на 30–40% к цене закрытия в пятницу 25 февраля. Однако с тех пор ситуация изменилась. Тщательная подготовка к открытию рынка со стороны регулятора и участников рынка, новости о том, что Минфин с помощью ВЭБа может потратить на покупку акций российских компаний до 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), готовность некоторых компаний выкупать свои акции, благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, запрет на торговлю для иностранных инвесторов и запрет коротких продаж — все это укрепило веру инвесторов и позволило избежать глубокой коррекции при открытии рынка. Надо отметить, что никакой искусственной поддержки рынка ВЭБом или другими крупными игроками замечено не было.

Акции защитят от инфляции?

Основная причина сильного спроса на акции в другом — в защите от инфляции, считает эксперт.

– Как сохранить сбережения в условиях высокой инфляции? Вариантов немного. Банковские депозиты формально предлагают до 20% годовых в рублях, но сроки таких вкладов не превышают 6 месяцев, в то время как инфляция может оказаться существенно выше. Инвестиции в недвижимость — неплохая альтернатива, предлагающая защиту от инфляции на горизонте 5–10 лет, но у этого класса активов есть проблема ликвидности. Сбережения в валюте сейчас тоже не защитят от инфляции. Доходность длинных облигаций ниже 15%. Это неплохо, но по крайней мере в 2022 году инфляция будет выше, прогнозов на следующий пока никто не строит.

Разумной альтернативой остаются вложения в акции, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе обгоняют инфляцию.

Для примера: средняя доходность рублевого индекса Мосбиржи с момента своего запуска в 1997 году составила 20% (с учетом реинвестированных дивидендов) против средней инфляции в 12,4% за тот же период. За прошедшие 25 лет инфляция семь раз обгоняла доходность рынка акций. После глубоких кризисов 1998, 2008 и 2014 годов российский фондовый рынок уже на следующий год рос в рублях на 238%, 126% и 32% соответственно. Учитывая большую долю экспортных компаний в структуре индекса биржи, рублевые индексы восстанавливались до своих пиковых докризисных значений относительно быстро. В 1998 и 2014 годах это заняло меньше года, в 2008 году — больше двух лет. Желание защититься от инфляции и есть главная причина того, что российский рынок открылся сильным ростом, – резюмирует эксперт.