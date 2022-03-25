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Ледовую переправу на Ольхон в 2022 году планируют закрыть 28 марта

Самую протяженную переправу в Иркутской области, соединяющую материк с островом Ольхон, в текущем году планируют закрыть 28 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В эти выходные переправа на Ольхон озера Байкал работает, а вот в понедельник, 28 марта, выезжает межведомственная комиссия, и специалисты ее закрывают», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 году ледовую дорогу на Ольхон в Приангарье открыли на 8 дней позже, чем в 2021-м из-за теплой погоды и нерп – 18 февраля. Устройство ледовой трассы началось, когда это делать позволила толщина льда. Движение по ней осуществляется в круглосуточном режиме, разрешено въезжать транспорту весом до 4 тонн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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