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Часть антиковидных ограничений отменили в школах и вузах Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Приангарью 25 марта сняло часть антиковидных ограничений в учебных заведениях и и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи Иркутской области, соответствующие изменения внесены в документацию, следует из данных на сайте ведомства.

В новом документе закреплено следующее:

  • отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета;
  • отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой;
  • отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (при этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным);
  • отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся;
  • допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе;
  • разрешено увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100%;
  • еженедельное тестирование в загородных летних оздоровительных учреждений в течение смены отменено (но сохраняется обследование персонала на COVID-19 любым из методов перед началом смены);
  • социальные организации для детей разрешено посещать лицами, не связанными с ее деятельностью, с использованием масок и при наличии сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев или наличия антител.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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