Часть антиковидных ограничений отменили в школах и вузах Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Приангарью 25 марта сняло часть антиковидных ограничений в учебных заведениях и и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи Иркутской области, соответствующие изменения внесены в документацию, следует из данных на сайте ведомства.

В новом документе закреплено следующее: