Часть антиковидных ограничений отменили в школах и вузах Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Приангарью 25 марта сняло часть антиковидных ограничений в учебных заведениях и и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи Иркутской области, соответствующие изменения внесены в документацию, следует из данных на сайте ведомства.
В новом документе закреплено следующее:
- отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета;
- отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой;
- отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (при этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным);
- отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся;
- допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе;
- разрешено увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100%;
- еженедельное тестирование в загородных летних оздоровительных учреждений в течение смены отменено (но сохраняется обследование персонала на COVID-19 любым из методов перед началом смены);
- социальные организации для детей разрешено посещать лицами, не связанными с ее деятельностью, с использованием масок и при наличии сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев или наличия антител.