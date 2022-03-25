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Банк «Открытие» снизит комиссии за эквайринг до 1%

По распоряжению Банка России в качестве меры поддержки предпринимателей банк «Открытие» с 18 апреля по 31 августа 2022 года снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций – вместо рыночных 1,5-2,5%.

Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.

Ставка для соответствующих клиентов банка будет изменена в автоматическом режиме с 18.04.2022 и установлена на уровне 1%, после 31.08.2022 ставка вернется к прежним значениям. Дополнительных действий со стороны клиентов банка не требуется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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