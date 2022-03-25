Житель Иркутской области получил 1 млн рублей компенсации за травму на производстве

Прокуратура помогла жителю Иркутской области добиться компенсации 22-летнему жителю Иркутской области в 1 млн рублей, который получи травму на производстве, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что с 2020 года мужчина трудился на лесоперерабатывающем предприятии по гражданско-правовому договору, несмотря на то, что между ним и работодателем фактически сложились трудовые отношения. При выполнении работ молодой человек упал с 4-метровой высоты и получил тяжелую травму. Поскольку трудовой договор между сторонами заключен не был, работник не имел права на получение выплат по временной нетрудоспособности.

«Прокуратура города направила в суд исковое заявление об установлении факта наличия трудовых отношений и о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Усть-Кутский городской суд требования надзорного ведомства полностью удовлетворил», – сообщили в ведомстве и добавили, что в настоящее время мужчина получил выплату.