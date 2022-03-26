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СК начал проверку из-за экстренной посадки самолета с 200 пассажирами в Иркутске

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета А-321, следующий по маршруту Благовещенск – Новосибирск, с 200 пассажирами на борту в Иркутске, сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что вынужденная посадка осуществлена из-за отказа работы левого двигателя в результате падения в нем давления масла», – сообщили в СК.

Инцидент произошел 25 марта 2022 года ночью в международном аэропорту Иркутска. Помимо пассажиров на борту находились семь членов экипажа. Пострадавших нет, судно не повреждено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Во время инспекции будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэропорта вылета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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