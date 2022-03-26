Иркутская фармкомпания подала заявку на регистрацию нового лекарства от коронавируса

Иркутская фармацевтическая компания «Фармасинтез» 25 марта подала заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию нового препарата от коронавируса «Виконавир», следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

В основе лекарства – комбинация нирматрелвира и ритонавира, используемая для лечения COVID-10. Согласно описанию, препарат представляет собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в дозировке 100г + 150г.

Напомним, ранее «Фармасинтез» подавал заявку еще одну заявку на регистрацию лекарства для лечения ковида «Ковипир», который изготавливается на основе молнупиравира.

Группа компаний «Фармасинтез» является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств. Препараты организации представлены в основных терапевтических областях, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит. Портфель препаратов – более 170 наименований. Производственные мощности представлены пятью заводами в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени.