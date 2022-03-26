Братск третий раз за неделю обогнал Иркутск по суточной заболеваемости коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, 26 марта Братск третий раз за неделю обогнал Иркутск по суточному приросту больных COVID-19. Ранее во время пандемии областной центр был абсолютным лидером по количеству ежедневных заражений.

Братск вышел на первое место по заболеваемости в регионе 21, 24 и 26 марта. По данным на сегодня, здесь за сутки заразились 190 человек. На втором месте – Иркутск, где за минувший день заболели 185 людей, замыкает тройку Ангарск, где выявлено 67 новых случаев.

Всего в Приангарье за день заболели 866 людей, выздоровели – 1,6 тысячи. Количество госпитализированных с болезнью снизилось на 84, до 1,038 тысячи. Скончались за сутки от ковида 11 человек.