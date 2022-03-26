Обход города Усолья-Сибирского и поселка Тельма планируют достроить на год раньше

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что строительство обхода города Усолья-Сибирского и поселка Тельма могут достроить на год раньше, чем планировалось, к 2023 году.

«День начал в Усольском районе. В первую очередь посмотрел, как идет строительство обхода Усолья-Сибирского и поселка Тельма. Это важный и нужный объект для всего района. Обход обеспечит безопасность в населенных пунктах и сократит путь до Иркутска. <…> Есть перспективы ускорить темпы и сдать обход на год раньше – осенью 2023 года. Подготовили предложение в Федеральное дорожное агентство. Необходимо выделение дополнительных средств на 2022-2023 годы», – сообщил глава региона.

Готовность объекта – 33%. В этом году планируется закончить работы по возведению земляного полотна, строительству трех путепроводов, надземного пешеходного перехода.

Губернатор заявил о необходимости создать обходы для всех трасс, проходящих через населенные пункты региона: Тулун, Нижнеудинск, Братск, Куйтун.