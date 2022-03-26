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Здание врачебной амбулатории в Тельме реконструируют за 140 млн рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что врачебная амбулатория в поселке Тельма Усольского района будет реконструирована, на эти цели направят 140 млн рублей.

«Тельма. Здесь посетил врачебную амбулаторию. Условия оказания медицинской помощи, конечно, оставляют желать лучшего. Но скоро все изменится. Амбулаторию переведем в другое здание. Проект реконструкции уже готов. В апреле его направят на экспертизу. Работы будут идти по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» два года. Общий объем финансирования – 140 млн рублей», – рассказал глава области.

Обновленное медучреждение планируют открыть в 2024 году. Медпомощь здесь будут получать около 8 тысяч человек, из них 1,5 тысячи – дети: это жители Тельмы, Железнодорожного, Биликтуя, Озерного.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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