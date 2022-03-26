Общий реестр долгостроев создадут в России

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по внедрению новых подходов к управлению долгостроями – документ подразумевает создание обновленного общероссийского реестра таких зданий.

«Документ подразумевает создание обновленного общероссийского реестра долгостроев. В список, который должен появиться к середине лета, войдут все объекты, которые полностью или частично возводились за счет федерального, регионального и местного бюджетов», – рассказали в правительстве.

Полномочия главного координатора работы по ликвидации долгостроев будут переданы от Минэкономразвития Минстрою. Кроме того, Росреестр, Минфин, Минэкономразвития, ФАС и Федеральное казначейство разработают обновленный порядок продажи незавершенных объектов на публичных торгах до конца 2022 года. На аукционы будут выставляться долгострои с просроченными договорами аренды земельных участков, принадлежащих государству или муниципалитету.