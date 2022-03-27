Капитал Фонда микрокредитования в Иркутской области увеличат до 1 млрд руб. для поддержки бизнеса

Правительство Иркутской области приняло решение увеличить капитал Фонда микрокредитования до 1 млрд руб. для поддержки регионального бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина Приангарья.

«В связи со сложившейся макроэкономической ситуацией в Иркутской области продолжают расширять меры поддержки бизнеса. На заседании антикризисного штаба губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что принято решение о докапитализации Фонда микрокредитования региона, который выдает льготные займы малому и среднему бизнесу Приангарья, еще на 50 млн рублей – до 1 млрд», – говорится в сообщении.

Напомним, что до конца 2022 года Фонд микрокредитования региона будет выдавать льготные микрозаймы по ключевой ставке 5% годовых, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ. На сегодня Фондом выдано займов на 2,7 млрд рублей.