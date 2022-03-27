Иркутская область за год увеличила добычу золота на 21,9% – до 2,4 тонны

Недропользователи Иркутской области в январе – феврале 2022 года извлекли 2,361 тонны золота, что на 21,9% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Прианагрья.

Промывочный сезон в регионе еще не начался, поэтому все золото добыто из коренных месторождений горнорудными предприятиями АО «Полюс Вернинское» (входит в «Полюс») – 1,483 тонны, что больше на 27,8%); ПАО «Высочайший» (без учета ГРК «Угахан») – 359,3 кг, что больше на 11,3%; ГРК «Угахан» (входит в «Высочайший») – 364,8 кг (+35,6%); ООО «Друза» – 154,3 кг – меньше на 17%.

Недропользователи Иркутской области в 2021 году извлекли 25,06 тонны золота, что на 2% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем -– 24,39 тонны было добыто в Бодайбинском районе, где 15,156 тонны (-2 %) извлечено из рудных месторождений, и 9,234 тонны (-4,6 %) – из россыпных.