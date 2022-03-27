Новости

Четвертый раз за неделю Братск стал лидером региона по суточной заболеваемости коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, 27 марта Братск четвертый раз за неделю оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19.

Обогнав Иркутск, Братск вышел на первое место по заболеваемости в регионе 21, 24, 26 и 27 марта. За последний день здесь выявлено 350 случаев инфицирования, с начала пандемии – 20,2 тысячи. На втором месте по суточному приросту Иркутск – тут заразились 247 человек, на третьем – Иркутский район, здесь выявлено 30 заражений.

Всего в Приангарье за день заболели 856 людей, выздоровели – более тысячи, умерли от ковида – 10.

Читайте также:

Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снизился до 789
28 марта 2022
Братск третий раз за неделю обогнал Иркутск по суточной заболеваемости коронавирусом
26 марта 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса
В Иркутской области обсуждают планы импортозамещения
МТС объявила об открытии 500 дополнительных вакансий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании