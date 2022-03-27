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Развлекательный центр «Пилот» горел в Смоленщине

Здание развлекательного центра «Пилот» на улице Трудовой в поселке Смоленщина Иркутской области, которое находилось на ремонте, горело 27 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

О возгорании спасателям сообщили в 17:10. На момент прибытия пожарных здание сауны, которое не функционирует, было охвачено огнем, локализовать который удалось в 17:46, ликвидировать – в 18:10 на площади 75 квадратных метров.

К тушению привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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