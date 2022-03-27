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Расположенное в 130-м квартале Иркутска здание выставили на продажу за 185 млн рублей

Трехэтажное здание с гриль-баром «Шашлыкoff», расположенное по адресу ул. Седова 14/1 в 130-м квартале Иркутска, выставили на продажу за 185 млн рублей, следует изданных раздела «Недвижимость» сайта объявлений «Авито».

Объект построен и введен в эксплуатацию в 2012 году, он имеет открытую террасу на втором этаже, которая используется как летнее кафе. Здание имеет пять выходов, оборудовано пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, организована круглосуточная охрана, имеется лифт для посуды и готовых блюд, система профессиональной вентиляции и вытяжки.

Площадь первого этажа – 517 кв. м., высота потолков – 5 м, имеются витринные окна. Площадь второго этажа здания – 147,9 кв. м., он выполнен из кирпича с бетонными перекрытиями. Высота потолков – 3 м. Третий этаж имеет площадь 136 кв. м., выполнен из бруса. Высота потолков – 3 м. Общая площадь объекта – 800,9 кв. м.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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