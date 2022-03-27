Строительство селезащитных сооружений на юге Байкала планируют начать в 2023 году

Строительство и реконструкцию селезащитных сооружений на юге Байкала в Иркутской области, где существует угроза схода селей и утечки в озеро отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), планируется начать в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Светлану Трофимову.

«Проведение конкурсных процедур для выбора подрядчика по реконструкции селезащитных сооружений, а также начало работ по реконструкции селезащитных сооружений планируются в 2023 году. Стоимость реконструкции селезащитных сооружений на территории муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области будет известна после прохождения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации», – рассказала Трофимова.

Ранее минприроды Приагарья заключило с компанией «Геостройтех» три контракта на разработку проектной документации на реконструкцию девяти селезащитных сооружений общей протяженностью около 23 км в трех муниципальных образованиях Слюдянского района. Проектная документация подготовлена и направлена на государственную экологическую экспертизу.