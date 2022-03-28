АТБ повысил доходность по накопительному счету «Супер Копилка» до 21%

Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентную ставку по накопительному счету «Супер Копилка» до 21% годовых. Новые условия действуют для клиентов, которые открыли счет с 25 марта 2022 года.

Оформить счет «Супер Копилка» можно на любую сумму – минимального и максимального ограничения нет.

Пополнить счёт можно с помощью внесения наличных денежных средств или путем безналичного перевода. Также вы можете без ограничений снимать деньги со счета, переводить их на счета АТБ или в другие банки.

Проценты по вкладу начисляются на остаток денежных средств на счете ежемесячно.

Чтобы открыть накопительный счет «Супер Копилка», обратитесь в любое отделение АТБ или оформите его дистанционно в Интернет-банке или Мобильном приложении АТБ.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы согласно закону.