«Жизнь после цунами: что ждёт финансовые рынки» - АТБ проведёт видеочат в Telegram 31 марта в 12:00

Непредсказуемость – естественная черта финансовых рынков, подверженных влиянию глобальных макроэкономических и геополитических факторов. В контексте текущих тенденций возникшая на финрынках неопределенность порождает беспокойство инвесторов. Как быстро экономика адаптируется к внешним условиям? Будут ли отменены существующие ограничения на перемещение капитала, как и когда восстановятся торги на локальном рынке в полном объеме?

31 марта в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Жизнь после цунами: что ждёт финансовые рынки».

Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков Азиатско-Тихоокеанского банка, расскажет о вариантах стратегий для развития финрынков в ближайшее время.

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Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.