Банк «Союз» присоединился к программе лояльности платежной системы «МИР»

Банк «Союз» присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК) «МИР». Теперь клиенты Банка – держатели карт «МИР» могут получать кэшбэк за покупки в торгово-сервисных предприятиях – партнерах программы.



Участвовать в программе лояльности «Привет, Мир!» может любой держатель карты «Мир» банка «Союз». Для этого необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты по их условиям. Регистрация и участие бесплатное.



Кешбэк устанавливают партнёры, поэтому он всегда разный: от 2% до 20% (а иногда ещё больше). Вы можете посмотреть, какой кешбэк можно получить за покупки у партнёров в вашем городе, в разделе «Все акции» на сайте программы лояльности.

В списке партнеров программы: продуктовые супермаркеты, магазины одежды и обуви, спортивных товаров, детских товаров, бытовой техники, кафе и рестораны, аптеки, и многие другие. Список предложений постоянно пополняется, чтобы как можно больше держателей национальных платежных карт могли найти интересное для себя предложение во всех сегментах.