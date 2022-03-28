ЦБ будет покупать золото у банков по фиксированной цене. Что это значит?

Банк России с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня включительно составит 5000 рублей за 1 грамм.

В Банке Росии считают, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли.

– После 30 июня цена покупки золота может быть уточнена, – говорится в сообщении регулятора.

Тройская униция золота (31,1г) сейчас торгуется на уровне $1950. При курсе доллара 100 рублей, это 195 тысяч рублей, 6290 рублей за грамм. При цене ЦБ в 5000 рублей за грамм получается, что регулятор будет выкупать золото с дисконтом в 25% от рыночной цены.

Напомним, что с 15 марта ЦБ приостановил покупку золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения», который усилился после «отмены уплаты НДС при совершении этих операций».