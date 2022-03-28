С начала марта 2022 года к дистанционным каналам РСХБ подключилось в 2 раза больше новых пользователей

С начала марта 2022 года к мобильному и интернет-банку РСХБ подключилось в 2 раза больше новых пользователей чем за аналогичный период прошлого года. Частота посещений дистанционных каналов обслуживания банка за тот же период увеличилась в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными операциями стали платежи и переводы и операции с вкладами. Россельхозбанк проанализировал активность и клиентское поведение в мобильном и интернет-банке.

С 1 по 20 марта 2022 года к системе дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка подключилось в 2,2 раза больше новых пользователей в сравнении с таким же промежутком времени в 2021 году. При этом в 82% случаев клиенты пользуются мобильным банком через смартфон, в оставшихся 18% - интернет-банком со стационарного компьютера или ноутбука. На текущий момент доля клиентов в удаленных каналах обслуживания, предпочитающих мобильный банк, выросла на 12 п.п. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (в 2021 году она составляла 70%).

Частота входов в мобильный и интернет-банк за период с 1 по 20 марта 2022 года увеличилась в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом пик пришелся на начало марта – за неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года мобильный и интернет-банк использовало в 1,6 раз больше пользователей, чем за сравнимый промежуток прошлого года.

Наиболее популярный временной интервал использования мобильного приложения – с 13:00 до 14:00 по московскому времени, всплеск использования интернет-банка приходится на промежуток с 17:00 до 19:00 по московскому времени.

При этом активность клиентов в мобильном и интернет-банке с 1 по 20 марта 2022 года значительно увеличилась – клиенты провели в 1,8 раза больше операций по сравнению с аналогичным промежутком 2021 года.

Самыми популярными операциями, проводимыми клиентами в мобильном и интернет банке, стали платежи и переводы (в том числе между своими счетами). Следующим по популярности оказались операции со вкладами (открытие и закрытие). Пик востребованности услуги приходится на начало марта, что обусловлено изменением ключевой ставки и значительным повышением ставок банка по депозитным продуктам. Так, например, за неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 в интернет и мобильном банке было открыто в 27 раз больше вкладов, чем неделей ранее, пик пришелся на 2 марта – в этот день было открыто 30% от общего количества вкладов за неделю. В последующие две недели спрос на сберегательные продукты понизился относительно пика, однако повышенный интерес сохранился – с 7 по 13 марта было открыто в 9 раз больше вкладов, чем в последнюю февральскую неделю, а с 14 по 20 марта – в 6 раз. Третьими по популярности среди пользователей интернет и мобильного банка остались операции с кредитами.

«Анализ клиентского поведения в мобильном и интернет-банке РСХБ показал повышенный спрос действующих клиентов на продукты банка в дистанционных канал обслуживания и повышенный приток новых клиентов. Это доказывает уверенность клиентов в надежности Россельхозбанка, их доверие нам, а также отражает привлекательность наших розничных предложений в соответствии с трендами на рынке. В свою очередь даже в условиях ажиотажного спроса мы смогли обеспечить бесперебойную работу дистанционных каналов банка и будем дальше совершенствовать их интерфейсы», - рассказал директор департамента цифрового и дистанционного бизнеса Россельхозбанка Георгий Вознесенский.