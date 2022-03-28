Торговля по полной

Сегодня, 28 марта, возобновляются торги по всем акциям на Московской бирже, но торговый день будет сокращен с 9:50 до 13:50.
Банк России сообщил следующий режим торгов на понедельник:
Московская биржа
• С 09:50 до 13:50 МСК будут проходить торги по следующим инструментам:
- российские акции (ранее торговались только 33 бумаги)
- корпоративными облигациями (не торговались с 28 февраля)
- региональными и муниципальными облигациями (не торговались с 28 февраля)
По этим инструментам установлен запрет коротких продаж.
• С 9:50 до 18:50 МСК будут торговаться ОФЗ
• С 10:00 до 14:00 МСК в обычном режиме пройдут торги срочными контрактами на акции, по которым проводятся торги базовым активом.
• С 10:00 до 18:45 МСК будут торговаться:
- срочные контракты на валюту
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СПБ Биржа
Режим основных торгов 28 марта начнется в 14:30 МСК ценными бумагами 50 компаний. С 16:00 МСК станут доступны еще 1604 бумаги международных компаний.
Не будут проводиться торги следующими инструментами:
• еврооблигациями
• ценными бумагами с расчетами в евро
• ценными бумагами компаний из стран СНГ
• ценными бумагами компаний с листингом на LSE
• ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter, и Nexters