Торговля по полной

Сегодня, 28 марта, возобновляются торги по всем акциям на Московской бирже, но торговый день будет сокращен с 9:50 до 13:50.

Банк России сообщил следующий режим торгов на понедельник:

Московская биржа

• С 09:50 до 13:50 МСК будут проходить торги по следующим инструментам:



- российские акции (ранее торговались только 33 бумаги)

- корпоративными облигациями (не торговались с 28 февраля)

- региональными и муниципальными облигациями (не торговались с 28 февраля)

По этим инструментам установлен запрет коротких продаж.



• С 9:50 до 18:50 МСК будут торговаться ОФЗ



• С 10:00 до 14:00 МСК в обычном режиме пройдут торги срочными контрактами на акции, по которым проводятся торги базовым активом.



• С 10:00 до 18:45 МСК будут торговаться:



- срочные контракты на валюту

СПБ Биржа

- срочные контракты на товары- контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust- фьючерс на Индекс московской недвижимости ДомКлик- фьючерсы на корзину ОФЗ

Режим основных торгов 28 марта начнется в 14:30 МСК ценными бумагами 50 компаний. С 16:00 МСК станут доступны еще 1604 бумаги международных компаний.

Не будут проводиться торги следующими инструментами:

• еврооблигациями

• ценными бумагами с расчетами в евро

• ценными бумагами компаний из стран СНГ

• ценными бумагами компаний с листингом на LSE

• ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter, и Nexters

