Новости

Торговля по полной

Сегодня, 28 марта, возобновляются торги по всем акциям на Московской бирже, но торговый день будет сокращен с 9:50 до 13:50.

Банк России сообщил следующий режим торгов на понедельник:

Московская биржа

• С 09:50 до 13:50 МСК будут проходить торги по следующим инструментам:

- российские акции (ранее торговались только 33 бумаги)
- корпоративными облигациями (не торговались с 28 февраля)
- региональными и муниципальными облигациями (не торговались с 28 февраля)
По этим инструментам установлен запрет коротких продаж.

• С 9:50 до 18:50 МСК будут торговаться ОФЗ

• С 10:00 до 14:00 МСК в обычном режиме пройдут торги срочными контрактами на акции, по которым проводятся торги базовым активом.

• С 10:00 до 18:45 МСК будут торговаться:

- срочные контракты на валюту

Читайте также:

«Жизнь после цунами: что ждёт финансовые рынки» - АТБ проведёт видеочат в Telegram 31 марта в 12:00
28 марта 2022
Медведев назвал заморозку активов ЦБ и банков «войной без правил»
28 марта 2022

- срочные контракты на товары
- контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust
- фьючерс на Индекс московской недвижимости ДомКлик
- фьючерсы на корзину ОФЗ

СПБ Биржа

Режим основных торгов 28 марта начнется в 14:30 МСК ценными бумагами 50 компаний. С 16:00 МСК станут доступны еще 1604 бумаги международных компаний.

Не будут проводиться торги следующими инструментами:

• еврооблигациями
• ценными бумагами с расчетами в евро
• ценными бумагами компаний из стран СНГ
• ценными бумагами компаний с листингом на LSE
• ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter, и Nexters
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис2022, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (104)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса
В Иркутской области обсуждают планы импортозамещения
МТС объявила об открытии 500 дополнительных вакансий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании