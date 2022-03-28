Медведев заявил, что повторения дефолта 1998 года не будет

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает маловероятным возникновение дефолта в стране в ближайшей перспективе. Сравнивая сегодняшнюю экономическую ситуацию с 1998 годом, Дмитрий Медведев заявил, что тогда Россия была защищена гораздо меньше, чем сегодня, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

– Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Тогда мы все сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США. И наша коллективная задача была этому сопротивляться. И мы смогли это сделать, кстати. С разным успехом, но тем не менее вытащили мировую экономику и российскую экономику достаточно быстро. А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил, – подчеркнул Медведев.

Он отметил, что отлично помнит кризис 2008 года, с которым ему пришлось справляться в должности президента, и кризис 2014 года, когда он был премьер-министром.