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Медведев назвал заморозку активов ЦБ и банков «войной без правил»

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28 марта 2022
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28 марта 2022

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на «отказ от общих основ рыночной экономики» со стороны стран, которые ввели санкции. Он назвал заморозку активов Центробанка и финансовых учреждений «войной без правил», последствиями которой станет разрушение мирового экономического уклада.

«Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в США, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII — начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики. Что тут можно сказать: если им это не дорого, пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ»,— сказал господин Медведев «РИА Новости».

Зампред Совбеза РФ считает, что у России «нет надежды ни на кого» и властям нужно самим решать задачи, связанные с развитием авиастроения, автомобилестроения, микроэлектроники, IT-технологий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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