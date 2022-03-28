Аналоги не выпускаемых в России лекарств начал искать Минздрав

Составляя подобные списки лекарств-аналогов, министерство проводит работу на перспективу, зарубежные компании пока не прекратили поставки жизненно важных препаратов, сообщают «Ведомости».

Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. 18 марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами.

Это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы один из таких специалистов – клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров. «Ведомости» ознакомились с его копией. Существование такого документа подтвердили источник в Госдуме и два представителя фармкомпаний.

Отправку ведомством письма подтвердил и представитель Минздрава. По его словам, данная работа проводится для того, чтобы регионы в случае, например, нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства. Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а ведомство не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств, добавил собеседник. Представители аппарата Голиковой и Ассоциации клинических фармакологов, президентом которой является Петров, не ответили на запрос «Ведомостей».