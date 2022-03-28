Минфин: cрок оплаты госконтрактов будет сокращен

Срок оплаты контрактов будет сокращен, а иностранная валюта не будет использоваться при определении начальной (максимальной) цены госконтракта. Такие изменения содержатся в законопроекте, разработанном Минфином России, который вносит ряд новаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«Мы предлагаем несколько новаций, которые окажут дополнительную поддержку контрактной системы в более быстром доведении бюджетных средств до получателей», – сказал министр финансов Антон Силуанов.

Первый блок поправок направлен на изменение сроков оплаты по контрактам и договорам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«Сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен», – пояснил министр финансов.

«Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки», – добавил Антон Силуанов.

Другая новация документа запрещает использовать иностранную валюту при определении и обосновании начальной (максимальной) цены госконтрактов.