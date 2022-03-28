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"Русал" намерен построить аэропорт в Тайшете

Дочерняя компания Русала зарегистрировала ООО "Тайшетаэро", которое займётся строительством аэропорта в городе Тайшет Иркутской области. Проект оценивается в 7 млрд рублей, компания готова вложить собственные средства, сообщает «Интерфакс» о ссылкой на вице-президента по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления "Русала" Елену Безденежных.

–  “Тайшетаэро” создано как дочерняя компания группы "Русал" для реализации планов по строительству регионального аэропорта в городе Тайшет. Проект включает в себя строительство аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры,  – отметила Елена Безденежных.

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По её словам, компания готова вложить собственные средства в строительство аэропорта, в последующем передать взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты в собственность государства с получением компенсации на их строительство.

Напомним, что в декабре 2021 года РУСАЛ запустил первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). ТаАЗ – первый за последние пять лет и самый большой за последние более чем 20 лет алюминиевый завод, построенный в России. Инвестиции в проект составили порядка 100 млрд рублей. Мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. тонн первичного алюминия в год.

Ранее Русал выкупил аэропорт в Братске и проявлял интерес к проекту модернизации аэропорта в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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