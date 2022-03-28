Названы самые важные для иркутян критерии выбора работодателя

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области, и выяснила, какие критерии имеют для них наибольший вес при выборе работодателя.

Наиболее важным критерием при выборе работодателя остается высокий уровень предлагаемой заработной платы, 88% соискателей оценивают привлекательность работы и работодателя, прежде всего, по нему. Причем, для мужчин значение зарплаты выше, чем для женщин (83% и 79%, соответственно).

Второй по значимости фактор – месторасположение (62%). В разрезе профсфер наибольшее значение тому, где располагается место работы, придают сотрудники сферы производства.

Третий по важности критерий – корпоративное обучение профессиональным навыкам (59%). Наиболее значим он начинающих специалистов без опыта работы и студентов, а также соискателей из сферы продаж и IT-специалистов.

43% опрошенных отметили важность гибкого графика, который можно настраивать под себя, причем, самые заинтересованные в таком условии – начинающие специалисты и маркетологи.

Почти треть участников опроса из Иркутской области заметили, что для них важна возможность полноценной удаленной работы (29%), а чаще всего на это фактор обращают внимание IT-специалисты и маркетологи.

28% хотели бы, чтобы на работе отсутствовал дресс-код. Еще 22% заметили, что им важно, чтобы у работодателя был современный офис, а в идеале еще и собственная зона отдыха, и спортзал. Чаще других такие требования предъявляют кандидаты на управленческие должности.

17% соискателей обращают внимание на известность компании на рынке, особенно важно это специалистам из сферы продаж и топ-менеджерам. 13% хотят иметь возможность бесплатно участвовать в конференциях.

Наименее значимые факторы при выборе работодателя – изучение иностранных языков, возможность релокации в город или страну работодателя, корпоративные путешествия и дисконтная программа для сотрудников на продукцию компании.

На вопрос, важно ли соискателям наличие программы ДМС при трудоустройстве, 52% иркутян ответили, что неважно или скорее неважно,39% оценивают предоставление полиса как серьезный аргумент в пользу выбора работодателя.