Иркутская область вошла в десятку регионов с самой большой зарплатой в малых и средних населенных пунктах

Лидером рейтинга РИА Новости стал Ямало-Ненецкий МО.

Как правило, это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений.

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов – Ямало-Ненецкого (103,3 тыс. рублей), Ненецкого (96,2 тыс. рублей) и Ханты-Мансийского (77,9 тыс. рублей) автономных округов, Магаданской (103,5 тыс. рублей) и Сахалинской (78,7 тыс. рублей) областей.

Приангарье расположилось на 9 строчке списка, согласно данным, жители малых и средних населенных пунктов региона зарабатывают, в среднем, 53,8 тыс. рублей. Бурятия расположилась на 24 строчке (42,9 тыс. рублей), Красноярский край на 19 месте (48,3 тыс. рублей), Новосибирская область на 35 месте (38 тыс. рублей).