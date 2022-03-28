Новости

Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снизился до 789

Общее число больных с начала пандемии – 285 560.

В больницах области остаются – 1 026, выздоровело – 394, умерло людей с коронавирусом – 11.

Читайте также:

Четвертый раз за неделю Братск стал лидером региона по суточной заболеваемости коронавирусом
27 марта 2022
Братск третий раз за неделю обогнал Иркутск по суточной заболеваемости коронавирусом
26 марта 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса
В Иркутской области обсуждают планы импортозамещения
МТС объявила об открытии 500 дополнительных вакансий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании