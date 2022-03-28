Ледовая переправа на Ольхон открыта до 30 марта

Ее планировали закрыть 28 марта, сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

«28 марта в первой половине дня межведомственная комиссия провела проверку ледовой переправы через пролив Малое море озера Байкал, соединяющей остров Ольхон с материком. Были выполнены замеры толщины льда, дана оценка его структуре», – говорят спасатели.

Специалисты пришли к выводу, что состояние ледового поля соответствует безопасному передвижению транспортных средств весом до 5 тонн: ледовая переправа до 30 марта пригодна к эксплуатации.

Утром в среду пройдёт очередная проверка состояния льда.