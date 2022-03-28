Новости

Банк «Открытие» начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях

Подать заявку можно как дистанционно, так и в офисе банка. Заключение сделок будет возможно с 1 апреля, после вступления в силу нового постановления правительства, рассказали SIA.RU в банке.

В соответствии с новыми условиями госпрограммы максимальная сумма льготного ипотечного кредита увеличена до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей для остальных регионов России. Ставка составит 12% годовых.

Клиенты «Открытия» смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка «Ипотека с господдержкой» со скидкой 0,3 процентных пункта от базовой ставки при первоначальном взносе от 30%.

Читайте также:

Власти могут отказаться от дофинансирования долгостроя на бульваре Рябикова в Иркутске
28 марта 2022
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки до 31 марта
28 марта 2022

Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет.

«Льготная ипотека всегда была очень востребована клиентами и способствовала развитию рынка жилья. В нынешних условиях программа становится еще более значимой мерой поддержки граждан. Несмотря на рост ставки, увеличение лимита по программе сохранит доступность ипотеки для многих заемщиков и поможет им решить свой жилищный вопрос», – говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».

Подать заявку и ознакомиться с обновленными условиями госпрограммы можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (424)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«В наших планах ничего не изменилось». Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence», – о рынке элитной недвижимости премиум-класса
В Иркутской области обсуждают планы импортозамещения
МТС объявила об открытии 500 дополнительных вакансий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании