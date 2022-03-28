Fitch отозвало суверенный рейтинг России

Решение принято из-за санкций Европейского союза, сообщает РБК.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с 25 марта отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций, введенных Европейским союзом, следует из сообщения компании.

«Снятие рейтинга происходит по причинам, связанным с санкциями», – говорится в публикации.

Суверенный кредитный рейтинг – это оценка кредитного риска страны в целом, которая показывает, насколько в перспективе высока вероятность ее дефолта. Страны ранжируются в зависимости от вероятности обслуживания ими внешних долгов, стабильности их экономики. Суверенные рейтинги также являются определяющим фактором при исчислении рейтингов банков и компаний: ни одна компания не может иметь рейтинг выше, чем страна, в которой она находится. Ранее, 23 марта, из-за санкций ЕС агентство Fitch также объявило об отзыве рейтингов всех российских компаний.

На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга находились на уровне C, потолок странового рейтинга – B-. Рейтинги были понижены до этих значений из-за указа президента Владимира Путина, разрешившего обслуживать внешний долг страны в рублях. Снижение рейтинга также произошло из-за постановления Центробанка об ограничении переводов из России нерезидентам, указывало агентство.