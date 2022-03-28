54% сибиряков со вкладами переложили их под более высокие проценты

Большая часть клиентов открыли новые вклады в банке. Наиболее предпочтительными вариантами хранения сбережений в нынешних условиях сибиряки считают наличные рубли, рублевые вклады и накопительные счета, а также золотые слитки. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного экспертами банка «Открытие».

У 76% жителей СФО есть рублевые сбережения. У 28% – еще и в иностранной валюте. Не имеют сбережений 24% опрошенных.

У 66% опрошенных нет банковских вкладов. 33% имеют вклад в рублях, 4% – в иностранной валюте.

После повышения ставок 54% обладателей депозитов переложили под более высокие проценты рублевые вклады, 5% – валютные. 32% не предпринимали никаких действий со своим вкладом, 9% сняли со своих депозитов часть средств и практически никто не забрал из банков все деньги со всех вкладов.

Отвечая на вопрос о лучшем способе сбережения денег в нынешней ситуации (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 42% отдали предпочтение наличным деньгам. 29% считают лучшим способом сбережений рублевый вклад, 15% – накопительный счет в рублях, 16% – золотые слитки и 14% - наличную валюту. 18% назвали лучшим инструментом хранения сбережений российскую недвижимость, 12% – товары длительного пользования, 5% – валютный вклад.

При этом 45% респондентов на фоне последних событий не предпринимали никаких действий, чтобы сохранить средства.

4% купили квартиру или взяли ипотеку, 2% купили или поменяли автомобиль. 5% купили на свободные средства иностранную валюту, 5% погасили кредит/ ипотеку, 3% купили дорогие товары с валютной составляющей, которые пригодятся дома. По 21% купили лекарства или сделали запас продуктов и корма для домашних животных. 16% открыли новые банковские вклады.