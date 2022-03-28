Объявлены итоги «Оскара-2022»

Лучшим фильмом стал «CODA: Ребенок глухих родителей», передает сервис «Кинопоиск».
Лучшим фильмом этого года стал «CODA: Ребенок глухих родителей».
Основные номинанты:
- «Власть пса»;
- «Белфаст»;
- «Не смотрите наверх»;
- «Сядь за руль моей машины»;
- «Король Ричард»;
- «Дюна»;
- «Лакричная пицца»;
- «Аллея кошмаров»;
- «Вестсайдская история».
Лучший режиссер – Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Основные номинанты:
- Кеннетт Брана, «Белфаст»;
- Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»;
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»;
- Стивен Спилберг, «Вестсайдская история».
Лучшая актриса – Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).
Основные номинанты:
- Николь Кидман, «В роли Рикардо»;
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»;
- Пенелопа Крус, «Параллельные матери»;
- Кристен Стюарт, «Спенсер».
Лучший актер – Уилл Смит («Король Ричард»).
Основные номинанты:
- Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»;
- Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»;
- Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»;
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета».
Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины» (Япония).
Основные номинанты:
- «Рука бога» (Италия);
- «Побег» (Дания);
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан);
- «Худший человек на свете» (Норвегия).
Лучший анимационный фильм – «Энканто».
Основные номинанты:
- «Побег»;
- «Митчеллы против машин»;
- «Лука»;
- «Райя и последний дракон».
Лучшие визуальные эффекты – «Дюна».
Основные номинанты:
- «Главный герой»;
- «Не время умирать»;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»;
- «Человек-паук: Нет пути домой».
Лучший короткометражный анимационный фильм – «Стеклоочиститель».
Основные номинанты:
- «Дела искусства»;
- «Зверь»;
- «БоксБалет»;
- «Робин».