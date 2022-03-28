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Объявлены итоги «Оскара-2022»

Лучшим фильмом стал «CODA: Ребенок глухих родителей», передает сервис «Кинопоиск».

Лучшим фильмом этого года стал «CODA: Ребенок глухих родителей».

Основные номинанты:

  • «Власть пса»;
  • «Белфаст»;
  • «Не смотрите наверх»;
  • «Сядь за руль моей машины»;
  • «Король Ричард»;
  • «Дюна»;
  • «Лакричная пицца»;
  • «Аллея кошмаров»;
  • «Вестсайдская история».

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион («Власть пса»).

Основные номинанты:

  • Кеннетт Брана, «Белфаст»;
  • Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»;
  • Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»;
  • Стивен Спилберг, «Вестсайдская история».

Лучшая актриса – Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).

Основные номинанты:

  • Николь Кидман, «В роли Рикардо»;
  • Оливия Колман, «Незнакомая дочь»;
  • Пенелопа Крус, «Параллельные матери»;
  • Кристен Стюарт, «Спенсер».

Лучший актер – Уилл Смит («Король Ричард»).

Основные номинанты:

  • Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»;
  • Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»;
  • Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»;
  • Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета».

Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины» (Япония).

Основные номинанты:

  • «Рука бога» (Италия);
  • «Побег» (Дания);
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан);
  • «Худший человек на свете» (Норвегия).

Лучший анимационный фильм – «Энканто».

Основные номинанты:

  • «Побег»;
  • «Митчеллы против машин»;
  • «Лука»;
  • «Райя и последний дракон».

Лучшие визуальные эффекты – «Дюна».

Основные номинанты:

  • «Главный герой»;
  • «Не время умирать»;
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец»;
  • «Человек-паук: Нет пути домой».

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Стеклоочиститель».

Основные номинанты:

  • «Дела искусства»;
  • «Зверь»;
  • «БоксБалет»;
  • «Робин».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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