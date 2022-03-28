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Кабмин, ЦБ и «Газпром» подготовят доклад для Путина об изменении валюты платежа за поставки газа

Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно, передает ТАСС.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», – указывается в документе.

При этом правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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