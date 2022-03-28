ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир»

ВТБ начал поэтапный перевод новых зарплатных клиентов на карты Национальной платежной системы. Уже в марте сотрудники более 20 тыс. предприятий начнут получать карту «Мир» в рамках зарплатного проекта, рассказали SIA.RU в банке.

Все новые зарплатные компании и их сотрудники смогут заказать в ВТБ неименную дебетовую Мультикарту платежной системы «Мир». Получить ее можно на территории компании – работодателя или в любом офисе ВТБ, который выберет сотрудник, уже в день отправки реестра в банк, что существенно экономит время. Неименные пластиковые Мультикарты «Мир» ВТБ обладают всем необходимым функционалом, аналогичным картам иностранных платежных систем. Внешне они немного отличаются от обычных карт – отсутствует информация с инициалами держателя.

Карты выпускаются моментально, поскольку позволяют при оформлении привязать её номер сразу к расчётному счёту. Ими можно оплачивать покупки безналичным способом в торговых точках и через интернет, осуществлять переводы, а также снимать наличные в банкомате, при этом достаточно указать их номер и CVV-код. Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и в 11 странах за рубежом.

Кроме того, сотрудники зарплатных предприятий смогут уже в момент получения карты подключиться к программе лояльности платёжной системы «Мир» и получать различные преимущества, в том числе кешбэк до 20% у ряда партнеров, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и др. Пользователям операционной системы Android доступна бесконтактная оплата с сервисом MirPay.